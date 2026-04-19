Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ

Theo kênh Al Jazeera, Iran tuyên bố chưa sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp mới với Mỹ, lý do các điều kiện của Washington vẫn mang tính áp đặt và chưa có sự nhượng bộ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: XINHUA

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh thông báo Tehran và Washington vẫn đang duy trì đối thoại qua các kênh trung gian thay vì gặp gỡ trực tiếp. Theo ông Saeed Khatibzadeh, nguyên nhân là phía Mỹ vẫn chưa từ bỏ chính sách gây áp lực tối đa, đồng thời khẳng định Iran chỉ đàm phán trực tiếp sau khi một “khuôn khổ thỏa thuận” được xác lập. Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cũng xác nhận đang xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ với lập trường không thỏa hiệp.

Trước đó, các phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành một vòng đàm phán tại Islamabad (Pakistan), nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Các cuộc trao đổi tiếp theo được cho là vẫn đang diễn ra thông qua trung gian, trong đó Pakistan đóng vai trò cầu nối chính.

Về phía Mỹ, quân đội nước này đang chuẩn bị kế hoạch bắt các tàu chở dầu cũng như tàu thương mại liên quan đến Iran tại vùng biển quốc tế trong những ngày tới.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nhấn mạnh, lực lượng Mỹ bên ngoài vịnh Ba Tư sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc các tàu cố gắng hỗ trợ vật chất cho Iran. Động thái này sẽ cho phép Mỹ kiểm soát các tàu liên quan đến Iran trên toàn thế giới.

PHƯƠNG NAM