Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp cứng rắn

Trang tin Axios (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, đã có ít nhất 3 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz kể từ khi Iran tái áp đặt lệnh kiểm soát eo biển trên. Theo báo cáo, ít nhất một tàu bị hư hại, không có thông tin về thương vong.

KM.png
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay, đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị hai xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn. Các xuồng cao tốc của Lực lượng IRGC tiếp cận tàu chở dầu ở vị trí cách Oman khoảng 37km về phía Đông Bắc. Tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn.

Kênh Al Jazeera (Qatar) đưa tin các tàu thương mại đã nhận được thông báo từ hải quân Iran với nội dung eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại, không cho phép bất kỳ tàu nào đi qua. Trong khi đó, cùng ngày, trên mạng xã hội Telegram, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu và cảnh báo hải quân Iran sẵn sàng khiến Mỹ “nếm trải vị đắng của những thất bại mới”.

Phản ứng về những diễn biến mới trên, báo The Times of Israel (Israel) đưa tin Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đối thoại với Iran “đang diễn ra rất tốt”, bất chấp việc Iran tái kiểm soát eo biển Hormuz.

MINH CHÂU

