Iran cảnh báo tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

Chủ tịch quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: WANA

“Một khi Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển, eo biển Hormuz sẽ không còn mở cửa nữa”, ông Ghalibaf nói. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cho biết thêm việc đi lại qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết Iran sẽ không chuyển giao uranium đã được làm giàu đi bất cứ đâu, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đã đồng ý giao nộp số uranium này.

Bất chấp tuyên bố của Iran, Tổng thống Mỹ khẳng định uranium của Iran sẽ được chuyển giao cho Mỹ theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

