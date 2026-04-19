Xả súng tại Ukraine, 6 người thiệt mạng

Một đối tượng sử dụng súng tự động đã bắt giữ con tin và cố thủ trong siêu thị tại thành phố Kiev, Ukraine. Sau đó, đối tượng đấu súng với cảnh sát, khiến 6 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: TELEGRAF

Vụ xả súng xảy ra tại một khu vực trung tâm sầm uất của thành phố Kiev. Kẻ tấn công nổ súng vào dân thường trên đường phố tại quận Holosiivskyi và lao vào một siêu thị gần đó bắt giữ con tin rồi cố thủ. Đối tượng bị bắn hạ trong lúc đấu súng với cảnh sát, 4 con tin được giải cứu. 14 người bị thương trong vụ xả súng đã nhập viện.

Theo quân đội Ukraine, đối tượng xả súng là nam giới, 55 tuổi. Các báo cáo sơ bộ cho thấy kẻ tấn công đã sử dụng một khẩu súng tự động có đăng ký hợp pháp.

Hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục

