Mỹ xác nhận nối lại đàm phán với Iran tại Pakistan

Ngày 19-4, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan trong ngày 20-4 để tham gia vòng đối thoại mới với Iran.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump không nêu cụ thể thành phần của đoàn. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông là Jared Kushner và Steve Witkoff, đang trên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt trực tiếp mới với phía Iran. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vòng tiếp xúc mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận nối lại đàm phán với Iran tại Pakistan trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau sự cố nổ súng tại eo biển Hormuz và cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, trong đó có cả nhà máy điện và cầu.

Phía Iran phản bác, cho rằng chính lệnh phong tỏa các cảng và vùng biển Iran của Mỹ mới là hành vi vi phạm ngừng bắn, gọi đây là hành động “bất hợp pháp”. Tehran tiếp tục khẳng định sẽ duy trì hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hiệu lực trong ngày 22-4, trong khi các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài.

Trong ngày 19-4, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Phía Pakistan khẳng định việc duy trì các kênh đối thoại là ưu tiên trong nỗ lực giảm căng thẳng.

Cùng ngày 19-4, theo tờ Global Times, Iran thông báo sẽ khôi phục hoạt động bay quốc tế từ ngày 20-4 tại sân bay Mashhad ở phía Đông Bắc nước này, đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch mở lại không phận sau thời gian đóng cửa do xung đột.

PHƯƠNG NAM