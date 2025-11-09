Sức sống cơ sở

Hàng trăm học sinh bứt phá sáng tạo tại Ngày hội Khoa học 2025

Ngày 9-11, Trung tâm Thanh thiếu niên Bà Rịa - Vũng Tàu (Thành đoàn TPHCM) phối hợp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức “Ngày hội Khoa học bứt phá sáng tạo năm 2025”.

Các đội thi bảng A thi nội dung Xe chạy bằng thủy lực

Ngày hội thu hút 513 đội đến từ các trường THCS và THPT trên toàn TPHCM tham gia tranh tài ở ba nội dung: Tên lửa nước, Xe chạy bằng thủy lực và Robot chữa cháy.

Ở phần thi Xe chạy bằng thủy lực, có 257 đội tham gia. Bảng A (THCS) thu hút 149 đội, trong khi bảng B (THPT và đại học) có 108 đội. Kết quả, Trường THCS Phước Thắng 1 giành giải Nhất, theo sau là THCS Nguyễn Thái Bình và THCS Nguyễn Thái Bình 8.

Các đội thi bảng A thi nội dung Tên lửa nước

Với nội dung Tên lửa nước, 170 đội tranh tài. Trường THCS Võ Trường Toản bội thu khi giành giải Nhất, Nhì bảng A và một giải Ba. Trường THCS Thắng Nhất nhận giải Ba còn lại.

Ở bảng B, THPT Hermann Gmeiner và Trung tâm GDTX, Hướng nghiệp Vũng Tàu lần lượt đạt giải Nhất và Nhì, trong khi THPT Phú Mỹ cùng Trung tâm GDTX, Hướng nghiệp Vũng Tàu cùng đạt giải Ba.

Phần thi Thiết kế và chế tạo Robot chữa cháy cũng gây ấn tượng mạnh với 86 đội. Bảng A chứng kiến chiến thắng của THCS Võ Trường Toản (giải Nhất) và THCS Nguyễn Gia Thiều (giải Nhì), trong khi THCS Trần Phú nhận hai giải Ba. Ở bảng B, THPT Minh Đạm và THPT Châu Thành lần lượt giành giải Nhất, Nhì; hai giải Ba thuộc về THPT Châu Thành và ĐH Quốc tế Miền Đông.

bà thắm.jpg
Bà Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Bà Rịa - Vũng Tàu trao hoa cảm ơn đến đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Tổng cộng, Ban tổ chức trao 84 giải thưởng cho các đội xuất sắc. Theo Ban tổ chức, ngày hội không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi giữa học sinh các trường, mà còn góp phần gieo mầm đam mê khoa học, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng công nghệ phục vụ cộng đồng.

NHƯ ANH

