Hành chính "gần dân": TPHCM tăng tốc với nhiều mô hình mới

Từ mô hình “ATM hồ sơ 24/7”, “Điểm tiếp nhận thủ tục tại khu dân cư” đến tỷ lệ kích hoạt VNeID dẫn đầu cả nước, TPHCM đang cho thấy quyết tâm tăng tốc cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chiều 19-9, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, đại diện cơ quan Trung ương có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Về phía lãnh đạo TPHCM có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Nhiều sáng kiến “gần dân”

Tại hội nghị, đồng chí Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên chia sẻ về những sáng kiến đang được triển khai ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Điểm chung của các mô hình là đưa thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và giảm bớt phiền hà.

Cụ thể, mô hình “ATM hồ sơ 24/7” trả hồ sơ ngoài giờ hành chính, được lắp đặt trước trụ sở trung tâm, cho phép người dân nhận kết quả bất kỳ lúc nào bằng mã OTP, không phụ thuộc vào giờ làm việc. Nhờ vậy, những người bận rộn giờ hành chính vẫn có thể chủ động nhận hồ sơ vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Hay mô hình “Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính tại khu dân cư”. Tại đây, người dân có thể đăng ký các thủ tục về hộ tịch, trợ cấp hưu trí xã hội hay đổi căn cước công dân qua VNeID. Hơn 200 lượt người đã tham gia thí điểm và đánh giá cao tính tiện lợi.

Từ thực tiễn triển khai, phường Bình Tiên cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt phải coi chuyển đổi số là giải pháp then chốt; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, lấy VNeID làm công cụ xác thực chính…

Cũng với tinh thần “gần dân, vì dân”, đồng chí Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, giới thiệu mô hình “Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói”. Đều đặn vào sáng thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, tại mỗi ấp lại có một buổi đối thoại giữa lãnh đạo địa phương và người dân.

Từng ý kiến đều được ghi nhận, phân loại và giải đáp. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền thì lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên môn trả lời ngay tại chỗ. Nếu cần xử lý gấp, chính quyền sẽ tổ chức khảo sát, giải quyết ngay sau đối thoại. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo lên cấp trên để tháo gỡ.

Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID dẫn đầu cả nước

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH-CN Võ Minh Thành cho biết, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật khi triển khai Đề án 06.

Nổi bật, TPHCM đã thu nhận hơn 12,5 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân mới; gần 8,7 triệu hồ sơ định danh điện tử cho cá nhân và hơn 257.000 hồ sơ cho tổ chức. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID đạt trên 70% dân số đủ điều kiện, dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM báo cáo tại hội nghị.

Nhiều lĩnh vực phục vụ người dân được số hóa như hơn 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, người dân có thể trích lục bản sao điện tử ở bất kỳ đâu. Hay bảo hiểm xã hội, hơn 11,18 triệu người tham gia BHXH đã được đồng bộ số CCCD, tạo nền tảng thay thế thẻ BHYT giấy.

Các ứng dụng số phục vụ dân sinh cũng vận hành hiệu quả, như Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ ngày 1-7 đến ngày 10-9 đã tiếp nhận gần 1 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,64%, mức độ hài lòng gần 91%. Tổng đài 1022 tiếp nhận hơn 28.000 phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn vướng ở một số tiêu chí như số hóa hồ sơ thủ tục, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến… Nguyên nhân đến từ hạ tầng CNTT ở cơ sở còn hạn chế, hệ thống chuyên ngành Trung ương đôi lúc chưa ổn định, tiến độ cấp chữ ký số công vụ còn chậm và khoảng cách số trong một bộ phận người dân.

Để khắc phục, Sở KH-CN kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành Kiến trúc Chính quyền số 4.0, đầu tư đồng bộ hạ tầng CNTT cho cấp xã, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

"Mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính phục vụ"

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, chia sẻ, chưa bao giờ cải cách hành chính được đặt ra một cách quyết liệt, đồng bộ như hiện nay.

Đánh giá riêng về TPHCM, đồng chí ghi nhận những nỗ lực và kết quả ấn tượng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể chế hóa kịp thời, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, cũng như những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và ứng dụng công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong năm 2024, các chỉ số cải cách hành chính của cả ba địa phương đều có sự cải thiện rõ rệt về điểm số và thứ hạng so với năm 2023. Kết quả này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TPHCM cũng như nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã góp phần giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi số, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ và hiệu quả.

Các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung được duy trì vận hành ổn định; hạ tầng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bảo đảm kết nối thông suốt giữa nội bộ thành phố với hệ thống quốc gia.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong 3 tháng cuối năm 2025, xác định rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí nhấn mạnh, cần đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tăng cường tái sử dụng dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời chú trọng nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần mang lại sự hài lòng cao hơn cho người dân, doanh nghiệp.

