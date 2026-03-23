Hành trình 30 năm hội họa của Đoàn Mai Thủy trong “Rung cảm mùa xuân”

Từ nay đến ngày 28-3, tại Phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A, đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM), họa sĩ Đoàn Mai Thủy (Sophia Mai Doan) giới thiệu đến công chúng triển lãm cá nhân mang tên “Rung cảm mùa xuân”, quy tụ 106 tác phẩm được sáng tác trong suốt 10 năm.

Triển lãm là không gian hội họa đa dạng về chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước…, với phong cách trải rộng từ ấn tượng, trừu tượng đến hiện thực. Qua đó, nữ họa sĩ chuyển tải những xúc cảm về thiên nhiên, con người và cuộc sống, gợi mở một “mùa xuân” không chỉ của đất trời mà còn của nội tâm sáng tạo.

Ở “Rung cảm mùa xuân”, người xem dễ dàng bắt gặp những gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng gợi nhắc sự khởi đầu và tái sinh; xen lẫn là những mảng màu trầm lắng, như khoảng lặng để chiêm nghiệm. Mỗi tác phẩm là một lát cắt ký ức, nơi niềm vui - nỗi buồn, quá khứ - hiện tại đan xen, được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm xúc. Theo họa sĩ, đây cũng là dịp để chị nhìn lại hành trình 30 năm gắn bó với nghệ thuật.

Đoàn Mai Thủy chia sẻ: “Mùa xuân là mùa của hy vọng và khởi đầu. Với tôi, xuân 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm theo đuổi hội họa. Tôi mong người xem khi đến triển lãm sẽ có những phút giây lắng lại, tìm thấy sự đồng cảm và những ký ức quen thuộc trong từng tác phẩm”.

Sinh năm 1973, Đoàn Mai Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2003, hiện là hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Trong sáng tác, Đoàn Mai Thủy theo đuổi phong cách trừu tượng - ấn tượng, chú trọng biểu đạt cảm xúc thông qua màu sắc và hình khối. Tình yêu thiên nhiên, con người và những trải nghiệm sống là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các tác phẩm của chị.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm
Với “Rung cảm mùa xuân”, Đoàn Mai Thủy không chỉ giới thiệu thành quả sáng tạo, mà còn gửi gắm một thông điệp về sự trở về với những giá trị nền tảng của nghệ thuật - nơi cái đẹp được nuôi dưỡng từ sự chân thành, giản dị và chiều sâu cảm xúc. Triển lãm vì thế mang đến cho công chúng một hành trình thưởng lãm giàu suy tưởng, như lời mời gọi bước vào “mùa xuân” của sắc màu và tâm hồn.

THIÊN BÌNH

