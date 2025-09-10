Hành trình giữ hồn Việt qua từng trang sách

Mới đây, NXB Kim Đồng vừa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Người trẻ với bản sắc Việt Nam” nhân dịp ra mắt ấn phẩm Chung một ngôi nhà. Đây tiếp tục là minh chứng cho thấy, văn hóa Việt là chất liệu quý giá cho những sáng tạo, và cũng là cơ hội để những người trẻ khẳng định mình.

Sáng tạo từ bản sắc

Ấn phẩm Chung một ngôi nhà được thực hiện theo hình thức atlas (sách minh họa bằng bản đồ), nhằm khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Chương trình giao lưu "Người trẻ với bản sắc Việt Nam" do NXB Kim Đồng tổ chức tại Đường sách TPHCM

Mỗi trang sách mở ra một thế giới sống động, khiến độc giả không khỏi ngạc nhiên và tự hào trước kho tàng văn hóa - tinh thần đa dạng của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, như: H’Mông, Dao, Kinh, Tày, Nùng, Chơ Ro, Chút, Khmer… được phản ánh qua nhiều chiều kích khác nhau: ẩm thực, ngôn ngữ, trang phục, lễ hội và trò chơi dân gian…

Tác giả của ấn phẩm này là Võ Thị Mai Chi (sinh năm 1984) và Hồ Quốc Cường (sinh năm 1990). Trước đó, cả hai từng nhiều lần cộng tác với nhau và một trong số những tác phẩm nổi bật là Đất nước gấm hoa (xuất bản lần đầu năm 2022). Cuốn sách chứa đựng kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa, con người…, giúp bạn đọc có cái nhìn cụ thể và sống động về mỗi vùng đất, mỗi tỉnh, thành trên bản đồ Việt Nam. Trong từng thông tin, hình vẽ, mảng màu đều thấm đượm tình yêu đất nước và niềm tự hào là người con của quê hương xứ sở. Đến nay, tác phẩm này đã được tái bản 8 lần và phiên bản chuyển ngữ tiếng Anh cũng đã được tái bản 2 lần. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, cả hai cũng đã cùng ra mắt ấn phẩm Theo bước thời gian, giới thiệu với bạn đọc 38 công trình, cụm công trình tiêu biểu của Gia Định - Sài Gòn - TPHCM trong suốt dặm dài lịch sử.

Là một trong ba người cố vấn cho ấn phẩm Chung một ngôi nhà, ThS Phan Đình Dũng, giảng viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM, cho biết: “Thông qua ấn phẩm, nhóm tác giả đã quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa mang tính tiêu biểu của đất nước. Đặc biệt, cuốn sách được ra đời trong thời điểm cả nước vừa đón chào những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, đã góp phần trong việc vừa phát triển văn hóa đọc, vừa truyền cảm hứng để bạn đọc tìm hiểu thêm về sức mạnh của đoàn kết dân tộc cũng như vẻ đẹp, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam”.

Đánh thức tiềm năng

Tốt nghiệp khoa Quy hoạch đô thị, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, nhưng Hồ Quốc Cường lại có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa, lịch sử nước nhà. Anh từng có 3 năm tham gia vào dự án lịch sử “Việt sử kiêu hùng”, hay tham gia vào chương trình đạp xe xuyên Việt “Hành trình xanh” vào năm 2010. Từ hành trình này, Hồ Quốc Cường đã có một số trải nghiệm nhất định ở mỗi tỉnh, thành nhưng khi tìm hiểu, trao đổi hoặc nghiên cứu sâu, anh nhận ra những hiểu biết của mình quá nhỏ so với sự đa dạng về ẩm thực, trang phục, văn hóa, tính cách, truyền thống của các vùng miền trên đất nước.

“Là người con của Việt Nam, chắc chắn không thể không biết đến lịch sử, văn hóa của đất nước mình. Chính điều này là động lực để tôi và Mai Chi bắt tay vào thực hiện các dự án. Bởi tôi tin rằng, những ấn phẩm này ít nhiều mang lại giá trị cho cộng đồng. Ngoài ra, từ quan sát cá nhân, tôi thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng quan trọng và có điểm nhấn. Không chỉ ở trong nước mà thế giới bây giờ người ta đang quan tâm nhiều hơn đến văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Việt Nam. Đó là một tiềm năng lớn cho không chỉ lĩnh vực xuất bản mà các lĩnh vực khác trong việc khai thác và sáng tạo dựa trên bản sắc Việt”, họa sĩ Hồ Quốc Cường cho biết.

Đúng như họa sĩ Hồ Quốc Cường chia sẻ, ngoài lĩnh vực xuất bản, thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã có những thành công nhất định khi khai thác từ chất liệu văn hóa của dân tộc mà điển hình là trường hợp của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Những sản phẩm được hình thành từ chất liệu bản địa sẽ là hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

ThS Phan Đình Dũng cũng cho rằng, chúng ta thường lo ngại các bạn trẻ sẽ xa dần hay không còn quan tâm tới bản sắc Việt Nam nhưng thực tế thì không phải như vậy. “Mỗi dân tộc đều có căn tính, phản ánh qua nhiều khía cạnh khác nhau, điều quan trọng là chúng ta khơi gợi, tạo điều kiện để những bạn trẻ tiếp tục có những ý tưởng, thực hiện những sản phẩm về văn hóa dân tộc như trường hợp của Võ Thị Mai Chi và Hồ Quốc Cường sẽ dễ dàng đến với độc giả hơn”, ThS Phan Đình Dũng nhắn nhủ.

HỒ SƠN