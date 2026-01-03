“Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” 2026 vận động được hơn 66 tỷ đồng

Ngày 3-1, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ, năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB tiếp tục đồng hành, sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ, hướng tới thế hệ trẻ và biển đảo Tổ quốc, trong đó có hoạt động trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên.

“Các em chính là những hạt giống của bản làng, biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Các em hãy nỗ lực học tập không chỉ để thay đổi bản thân mình, mà còn để trở thành người kế tục sự nghiệp gìn giữ biên cương, hải đảo của cha ông”, đồng chí Trương Mỹ Hoa gửi gắm.

Năm 2025, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã vận động hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, 44,4 tỷ đồng được đầu tư cho các dự án đào tạo theo chiều sâu; trao học bổng thường niên hơn 6,7 tỷ đồng; chăm lo tết cho học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dự án trọng điểm tiếp tục phát huy hiệu quả, tiêu biểu như “Ươm mầm tương lai”, “Hỗ trợ sinh viên”, “Chắp cánh ước mơ”, “Thắp sáng tương lai”, “Mở đường đến tương lai”…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân, tập thể để triển khai các hoạt động chăm lo trong năm 2026 được hơn 66 tỷ đồng.

Thời gian tới, 5.000 suất học bổng dự kiến sẽ được trao đến tận tay con của lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng một số đảo thuộc vùng biển phía Nam, con ngư dân và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân, tập thể

MẠNH THẮNG