Hào hứng trước thềm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình

Quảng trường Ba Đình những ngày cận lễ Quốc khánh 2-9 trở thành không gian kết nối cảm xúc hướng về Tổ quốc. Bên cạnh những hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ đại lễ, khoảng không gian phía trước quảng trường, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành điểm check-in nhộn nhịp của đông đảo người dân và du khách.

Chị Thúy Linh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng hai con gái chụp bộ ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình từ 6 giờ sáng 11-8

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 7 tới nay, nhiều đoàn khách, gia đình và nhóm bạn trẻ đã đến Quảng trường Ba Đình để tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Những tà áo dài, bộ trang phục truyền thống và cờ đỏ sao vàng tung bay dưới nắng Ba Đình tạo nên không khí hân hoan đón chào ngày lễ.

Dưới nắng nóng, các thợ chụp ảnh hướng dẫn du khách tạo dáng để có bộ ảnh đẹp nhất

Bên cạnh sự nô nức nói cười, chỉnh sửa tạo dáng, không khí tại đây còn điểm thêm nét hối hả của những tốp công nhân đang dựng sân khấu, lắp đặt chỗ ngồi, dựng hàng rào để quảng trường rực rỡ nhất trong ngày lễ lớn.

Bên cạnh sự nô nức của các nhóm khách chụp ảnh là nhịp làm việc hối hả dưới nắng nóng của các thợ thi công dựng khán đài cho ngày lễ tại quảng trường

Đi từ 6 giờ để chụp bộ ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, chị Thúy Linh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đưa gia đình ra Quảng trường Ba Đình dịp này để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tham quan Lăng Bác vào những ngày đặc biệt như thế này khiến tôi thấy tự hào và xúc động”.

Khán đài với sức chứa 30.000 chỗ ngồi đang được gấp rút hoàn thiện

Không chỉ người dân thủ đô, du khách từ các tỉnh, thành khác cũng tìm đến để hòa chung không khí. Gia đình chị Mai Chi bay từ miền Nam, cho biết: “Tôi tranh thủ đưa cha mẹ ra Hà Nội vài ngày để vừa tham quan Lăng Bác, vừa cảm nhận không khí chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa”.

Đông đảo du khách chụp ảnh ở tuyến đường Độc Lập, khu vực Phủ Chủ tịch

Dọc lối đi, nhiều thợ chụp ảnh lưu niệm bận rộn với công việc chụp, giúp khách tạo dáng. Chụp ảnh dạo khoảng 5 năm nay, anh Lê Văn Quý, cho hay, khách chụp chủ yếu là người trẻ, nhóm gia đình, thậm chí nhiều du khách từ miền Nam bay ra để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt. Giá dịch vụ tùy theo số lượng người với mức giá khoảng 850.000 đồng/ca chụp. Hết các ca đặt lịch, anh Quý tiếp tục chờ trực cả ngày tại quảng trường để nhận thêm khách, trung bình 4-5 ca mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, kéo dài từ đầu tháng 7 tới nay, bất chấp thời tiết nắng nóng.

“Những ngày tháng 8, khách chụp đông hơn hẳn, ai cũng muốn có bức hình đẹp để kỷ niệm. Công việc của chúng tôi như giúp lan tỏa tinh thần yêu nước của người dân và vui lây khi thấy mọi người rạng rỡ, tự hào trong trang phục truyền thống”, anh Quý chia sẻ.

HÀ NGUYỄN