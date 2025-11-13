Hệ thống siêu thị Finelife giới thiệu rau hữu cơ Bio Ngon

Khi xu hướng ăn sạch, sống xanh ngày càng lan rộng, người tiêu dùng thành thị không chỉ tìm kiếm thực phẩm ngon mà còn chú trọng nguồn gốc và giá trị bền vững phía sau mỗi sản phẩm.

Nắm bắt nhu cầu đó, hệ thống siêu thị cao cấp Finelife đang giới thiệu loạt rau củ hữu cơ Bio Ngon - thương hiệu được phát triển từ những vùng đất trù phú của Tây Ninh và Lâm Đồng. Mỗi sản phẩm Bio Ngon được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ISO, HACCP, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Đặc biệt, thương hiệu này cam kết “6 không”: không hóa chất kích thích tăng trưởng, không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, không hóa chất bảo quản, không chất chống úng và không phân bón hóa học.

Không chỉ là điểm đến của hàng hóa cao cấp, Finelife đang trở thành biểu tượng của lối sống xanh đô thị, nơi mỗi lựa chọn mua sắm đều góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần ăn lành - sống sạch trong cộng đồng.

PHƯƠNG AN