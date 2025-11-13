Tiêu dùng thông minh

Hệ thống siêu thị Finelife giới thiệu rau hữu cơ Bio Ngon

SGGP

Khi xu hướng ăn sạch, sống xanh ngày càng lan rộng, người tiêu dùng thành thị không chỉ tìm kiếm thực phẩm ngon mà còn chú trọng nguồn gốc và giá trị bền vững phía sau mỗi sản phẩm.

Nắm bắt nhu cầu đó, hệ thống siêu thị cao cấp Finelife đang giới thiệu loạt rau củ hữu cơ Bio Ngon - thương hiệu được phát triển từ những vùng đất trù phú của Tây Ninh và Lâm Đồng. Mỗi sản phẩm Bio Ngon được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ISO, HACCP, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Đặc biệt, thương hiệu này cam kết “6 không”: không hóa chất kích thích tăng trưởng, không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, không hóa chất bảo quản, không chất chống úng và không phân bón hóa học.

Không chỉ là điểm đến của hàng hóa cao cấp, Finelife đang trở thành biểu tượng của lối sống xanh đô thị, nơi mỗi lựa chọn mua sắm đều góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần ăn lành - sống sạch trong cộng đồng.

PHƯƠNG AN

Từ khóa

Finelife HACCP Thuốc kích thích tăng trưởng Trù phú Thuốc diệt cỏ ISO Úng Thuốc trừ sâu Hữu cơ Rau củ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn