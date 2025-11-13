Chuẩn bị hàng tết sớm để người tiêu dùng an tâm mua sắm

Không chờ đến sát tết mới “chạy hàng”, ngay từ tháng 6 năm nay, hệ thống bán lẻ và nhà cung cấp của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã chủ động bắt tay chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm nhất trong năm. Ông Nguyễn Ngọc Thắng (ảnh), Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, đã trao đổi với phóng viên Báo SGGP xung quanh nội dung này.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, bước vào quý cuối năm, thị trường bán lẻ đang ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo Cục Thống kê, tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 10 tháng đầu năm đạt 9,3%. Tại hệ thống Saigon Co.op, sức mua diễn biến ra sao và dự báo thế nào trong giai đoạn cao điểm Tết sắp tới?

Ông NGUYỄN NGỌC THẮNG: Tình hình tại Saigon Co.op tương đồng với xu hướng chung của cả nước, nhưng tín hiệu phục hồi rõ hơn. 10 tháng đầu năm nay, chúng tôi ghi nhận doanh thu toàn hệ thống tăng 7-8% so với cùng kỳ, riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và hàng phục vụ gia đình có mức tăng tốt hơn trung bình.

Tôi cho rằng đây là dấu hiệu tích cực, vì người tiêu dùng bắt đầu chi tiêu có kế hoạch và chú trọng hơn đến giá trị thật của sản phẩm. Nếu như năm ngoái, khách hàng còn dè dặt, ưu tiên hàng khuyến mãi, thì năm nay họ sẵn sàng mua sắm sớm, chọn hàng chất lượng hơn. Chúng tôi dự báo, 2 mùa tết nối tiếp là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, sức mua sẽ tăng từ 10-15% nhờ nền kinh tế hồi phục, thu nhập cải thiện và tâm lý tiêu dùng lạc quan hơn. Đặc biệt, tết năm nay đến muộn, thời gian chuẩn bị dài hơn, nên nhịp mua sắm sẽ rải đều và bền vững hơn.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng, Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa ra sao?

Chúng tôi chuẩn bị hàng tết từ rất sớm, ngay từ tháng 6-2025. Mục tiêu là không để bất kỳ thời điểm nào bị “nút thắt” về hàng hóa hay giá cả. Tất cả siêu thị, trung tâm phân phối và đối tác cung ứng được yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, trữ hàng, vận chuyển từng giai đoạn cụ thể.

Saigon Co.op chia rõ 2 giai đoạn chính gồm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Giai đoạn Tết Dương lịch, chúng tôi tập trung nhóm hàng phục vụ lễ hội và tiệc gia đình như thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo, giỏ quà tặng, hàng trang trí, hóa phẩm và nhóm thực phẩm tiện lợi. Đến Tết Nguyên đán, trọng tâm chuyển sang các mặt hàng cho mâm cổ truyền thống như gạo nếp, đậu xanh, thịt, trứng, rau củ, trái cây cùng nhóm hàng làm mới nhà cửa (chất tẩy rửa, nước giặt, bao bì, hộp quà…). Đặc biệt, tuần cuối cùng trước giao thừa là giai đoạn chúng tôi tăng trữ mạnh nhất cho nhóm hàng tươi sống và thực phẩm truyền thống, để người tiêu dùng có đủ lựa chọn và không bị tăng giá.

Điểm khác biệt của Saigon Co.op là sự đồng hành lâu năm với các nhà sản xuất lớn, từ thực phẩm, hóa phẩm đến hàng tiêu dùng nhanh. Hai bên cùng nhau lên kế hoạch sản lượng, lịch giao hàng, bao bì tết… nên chuỗi cung ứng rất chủ động. Với hệ thống hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đảm bảo nguồn cung đầy đủ, ổn định giá cả và sẵn sàng phục vụ cao điểm mua sắm của người dân.

Saigon Co.op gia tăng nguồn hàng cung ứng chuẩn bị phục vụ dịp cao điểm mua sắm cuối năm của người dân - Ảnh: MINH LAN

Trong bối cảnh chi phí đầu vào nhiều ngành tăng, Saigon Co.op làm thế nào để vừa đảm bảo nguồn hàng dồi dào vừa giữ giá ổn định cho người tiêu dùng?

Với Saigon Co.op, bình ổn giá dịp cuối năm và tết không phải là khẩu hiệu mà là cam kết thực chất. Từ nhiều năm nay, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm một nhà bán lẻ chủ lực của thành phố.

Vì vậy, từ khi làm việc với nhà cung cấp, chúng tôi đã thống nhất khung giá giữ nguyên trong suốt mùa tết, không điều chỉnh dù nguyên liệu hay chi phí vận chuyển có biến động. Nếu doanh nghiệp nào đề xuất tăng giá, Saigon Co.op sẽ cùng họ ngồi lại, phân tích kỹ chi phí và tìm phương án bù trừ bằng sản lượng hoặc tiết giảm khâu trung gian, thay vì đẩy giá lên. Nhờ sự đồng hành nhiều năm của các đối tác, tình trạng tăng giá đột biến trong hệ thống gần như không xảy ra. Thậm chí, nhiều mặt hàng còn giảm giá từ 10-49% trong các chương trình khuyến mãi.

Cùng với Sở Công thương TPHCM, Saigon Co.op tham gia các chương trình kích cầu và tuần lễ khuyến mãi tập trung, có mặt hàng giảm đến 100%. Mục tiêu không chỉ là bán hàng, mà là chia sẻ lợi ích, kích cầu tiêu dùng, bảo vệ người mua sắm bình dân. Chúng tôi quan niệm rất rõ, nếu hàng hóa tăng giá, người tiêu dùng sẽ mất niềm tin, vì vậy mọi kế hoạch đều xoay quanh việc giữ giá ổn định, đảm bảo chất lượng và phục vụ tận tâm.

Cơ cấu hàng hóa năm nay có điểm gì mới, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch và tốt cho sức khỏe, thưa ông?

Việc cung ứng sản phẩm tốt cho sức khỏe, xanh, sạch là xu hướng rất rõ của người tiêu dùng và cũng là định hướng mà Saigon Co.op theo đuổi. Hiện tại, trong cơ cấu hàng hóa Saigon Co.op đang phân phối, hàng Việt chiếm đến hơn 90%, không chỉ về số lượng mà chất lượng và mẫu mã đều được nâng tầm.

Điều đáng mừng là hàng Việt ngày càng đa dạng và tinh tế hơn, từ bánh mứt, kẹo tết, trái cây đặc sản vùng miền đến nhóm thực phẩm dinh dưỡng, hàng chế biến sẵn… đều được cải tiến rõ rệt. Cụ thể, các doanh nghiệp trong nước đã chú trọng đầu tư bao bì, hương vị và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nên người tiêu dùng dễ dàng nhận ra và tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Người tiêu dùng giờ không chỉ mua ngon - đẹp, mà còn quan tâm món ăn xanh- sạch cho gia đình. Vì vậy, hệ thống Saigon Co.op đã tăng cường phân khúc này, từ gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám, sản phẩm ít đường, ít béo đến thực phẩm hữu cơ, rau củ đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Chúng tôi cũng phát triển hàng nhãn riêng theo hướng dẫn dắt xu thế. Ví dụ, gạo lứt đỏ Xuân Hồng, được phối hợp sản xuất với doanh nghiệp trong nước, đang nhận phản hồi tích cực từ khách hàng. Đây là một trong những sản phẩm minh chứng cho việc nhà bán lẻ có thể định hướng hành vi tiêu dùng bằng chính hàng hóa của mình. Ngoài ra, nhóm sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng được đầu tư trưng bày ở vị trí đẹp, có bảng chỉ dẫn rõ nguồn gốc, giúp người dân dễ tiếp cận hàng Việt chất lượng cao mà không cần đi xa. Tất cả đều hướng tới một thông điệp chung là tiêu dùng có trách nhiệm: mua hàng tốt cho sức khỏe, cho môi trường và cộng đồng.

Saigon Co.op đang chú trọng đổi mới không gian mua sắm và trải nghiệm khách hàng. Ông có thể chia sẻ vì sao yếu tố này lại được đặt song song với kế hoạch hàng hóa trong dịp tết năm nay?

Tết không chỉ là câu chuyện của hàng hóa, mà còn là trải nghiệm mua sắm. Khi người dân đến siêu thị, họ muốn thoải mái, tiện lợi và được phục vụ tận tâm. Đó là lý do chúng tôi vừa đưa vào hoạt động siêu thị Co.opmart Thống Nhất - phiên bản nâng cấp của Co.opmart truyền thống.

Điểm khác biệt đầu tiên ở siêu thị mới này là cách bố trí không gian. Khu ẩm thực “3 trong 1” gồm khu ăn uống thông dụng, khu tự phục vụ (ready to eat) và khu mang về (ready to cook). Người tiêu dùng có thể ghé siêu thị ăn trưa, mua thực phẩm chế biến sẵn cho bữa tối hay chọn sẵn các món trong mâm cỗ tết, tất cả trong cùng một không gian. Song song đó, siêu thị áp dụng hàng loạt công nghệ mới như robot hướng dẫn mua sắm, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thanh toán tự động nhằm giúp khách hàng dễ tra cứu thông tin sản phẩm, nắm rõ khuyến mãi và tiết kiệm thời gian.

Đây không chỉ là bước đổi mới về hình thức, mà là sự chuẩn bị dài hơi cho mô hình bán lẻ hiện đại, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt. Trong kế hoạch sắp tới, Saigon Co.op sẽ nhân rộng mô hình này tại các siêu thị khác, có tinh chỉnh theo từng khu vực, để mỗi siêu thị không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là không gian sẻ chia - nơi người tiêu dùng cảm nhận được sự chăm chút và tận tâm của Saigon Co.op, đúng với phương châm “bạn của mọi nhà”.

ÁI VÂN thực hiện