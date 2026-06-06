Nhiều địa phương đồng loạt ra quân vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai đồng loạt tại TPHCM, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ngày 6-6, UBND phường Hòa Bình tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.

Lãnh đạo phường Hòa Bình trao tặng cây xanh cho các khu phố. Ảnh: H.B.

Trong chương trình, UBND phường Hòa Bình đã tiếp nhận hỗ trợ ghế đá từ mạnh thường quân để phục vụ chỉnh trang công viên, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Dịp này, địa phương cũng trao tặng cây xanh cho các khu phố nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình tuyến đường xanh, khu dân cư xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình đã ra mắt Câu lạc bộ Hành động vì môi trường, nhằm tập hợp các cá nhân tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.

Phường Hòa Bình triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào như tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: H.B.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng trên địa bàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác tồn đọng, bóc xóa quảng cáo trái phép, khơi thông dòng chảy tại các tuyến hẻm, khu dân cư; tổ chức gian hàng đổi rác nhựa lấy cây xanh và thực hiện hoạt động trồng cây tại công viên phường.

* Cùng ngày, xã Vĩnh Lộc phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Tại t rường Tiểu học Đồng Đen, xã Vĩnh Lộc phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp". Ảnh: H.D.

Ngay sau lễ phát động, xã tổ chức đoàn xe loa diễu hành tuyên truyền lưu động về phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bảo vệ môi trường trên các tuyến đường chính.

xã cũng tổ chức đoàn ra quân xử lý các điểm bán gia cầm, xóa các bảng quảng cáo sai quy định và lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Qua đó, đã vận động 32 trường hợp cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; lập 20 biên bản vi phạm, với tổng số tiền phạt 5.600.000 đồng.

Xã còn tổ chức đồng loạt các hoạt động như chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà, thu gom được 89kg rác thải nhựa và pin đã qua sử dụng, thu hút 230 học sinh và người dân tham gia.

Cùng với đó, ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm thu gom gần 1.000kg rác thải; trồng 210 cây xanh trên các tuyến đường, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống.

CẨM NƯƠNG