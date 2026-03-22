Sức sống cơ sở

Hiệu quả từ hệ thống E-Learning tại Vietsovpetro

Việc triển khai hệ thống E-Learning tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đang mang lại những kết quả tích cực, góp phần đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Chuyên gia chia sẻ về E-Learning

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 2.000 lượt học từ cán bộ, kỹ sư và người lao động, với nhiều khóa học chuyên môn, an toàn và kỹ năng.

Ông Hoàng Phúc Long, đại diện lãnh đạo Vietsovpetro nhấn mạnh: “Việc triển khai hệ thống góp phần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt và đồng bộ hơn. Người lao động có thể chủ động tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong toàn đơn vị”.

hệ thống e.jpg
Phần mềm E-Learning

Theo lãnh đạo đơn vị, đây không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn đang từng bước hình thành văn hóa học tập số, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2026, ngày 19-3, Đoàn Vietsovpetro đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong triển khai phần mềm E-Learning”.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đức Bình, chuyên gia E-Learning, cho biết: “E-Learning không chỉ dừng ở việc số hóa bài giảng, mà còn xây dựng được trải nghiệm học tập hấp dẫn, có tính tương tác cao. Khi được triển khai đúng cách, đây sẽ là công cụ rất hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp”.

khoi động.jpg
Khởi động nhóm hỗ trợ phần mềm E-Learning.
THÀNH HUY

phần mềm E-Learning Vietsovpetro dầu khí

