Hồ sơ về đất đai tại xã Châu Đức (TPHCM) tăng đột biến

Mỗi ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Châu Đức tiếp nhận hơn 300 hồ sơ, gây áp lực giải quyết thủ tục. Nhiều người dân đến nộp hờ sơ phải ngồi ngoài hành lang, trong khi cán bộ "chạy đua với thời gian" để làm việc.

Do lượng người dân đến làm thủ tục đất đai đông, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Châu Đức phải cử người hỗ trợ bấm số. Ảnh: QUANG VŨ

Những ngày gần đây, từ sáng sớm, khu vực bãi xe và phòng chờ tiếp nhận hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Châu Đức luôn chật kín. Nhiều người phải ngồi ngoài hành lang, sân, chờ đến lượt nộp hồ sơ.

Ông Phạm Ngọc Bích, người dân xã Châu Đức, cho biết, từ 6 giờ sáng, ông đã có mặt tại văn phòng để làm thủ tục chuyển nhượng hơn 2.600m² đất, nhưng đến 11 giờ mới nộp xong.

“Dù lượng người rất đông nhưng đơn vị bố trí ghế ngồi, phát số thứ tự nên khá trật tự”, ông Bích nói.

Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Châu Đức có hơn 70 cán bộ, nhân viên làm việc liên tục để xử lý hồ sơ. Ông Thái Tăng Lâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Châu Đức, cho biết, từ ngày 1-7, đơn vị tiếp tục phụ trách hồ sơ đất đai của khu vực Châu Đức (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là 6 xã thuộc TPHCM). Trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 300 hồ sơ, chủ yếu là thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, tách thửa, hợp thửa, đăng ký biến động thông tin.

Riêng từ 15-8 đến 15-9, chi nhánh tiếp nhận 4.563 hồ sơ, tăng gần 600 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn nhiều lần so với các địa bàn khác.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Châu Đức có rất đông người dân đến làm hồ sơ. Ảnh: QUANG VŨ

Theo cơ quan chức năng, lượng hồ sơ tăng mạnh do thị trường bất động sản có dấu hiệu sôi động trở lại, nhu cầu chuyển nhượng nhiều hơn. Ngoài ra, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc, cùng tâm lý lo ngại phải làm lại “sổ đỏ” sau sáp nhập địa giới hành chính cũng khiến lượng hồ sơ tăng.

Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2020 tại 3 địa bàn, trong đó có Châu Đức. Những hộ chưa làm thủ tục nay đồng loạt nộp hồ sơ, dẫn đến quá tải.

Trước áp lực công việc, chi nhánh đã huy động cán bộ, nhân viên làm thêm giờ, làm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. “Chúng tôi đã trình xin Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu cho ký thêm hợp đồng thời vụ để giải quyết công việc”, ông Thái Tăng Lâm cho biết.

Hơn 70 CB-CNVC-NLĐ của Chi nhánh Văn phòng đ ăng ký đất đai Châu Đức phải làm việc hết công suất, làm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ... để bảo đảm xử lý hồ sơ cho người dân. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định, việc sáp nhập hành chính chỉ thay đổi về thẩm quyền và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, không làm thay đổi thủ tục đất đai. Người dân có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM - cơ sở 3, chi nhánh văn phòng hoặc UBND xã.

“Thông tin đất đai có thể cần điều chỉnh (thửa đất, chủ sử dụng...) nhưng không bắt buộc thực hiện đồng loạt. Việc này phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng hoặc khi làm thủ tục phát sinh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

QUANG VŨ