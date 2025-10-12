Trung ương Đoàn thăm, hỗ trợ 1,2 tỷ đồng đến bà con vùng bão lũ ở Hà Tĩnh

Tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 12-10, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên người dân và thanh thiếu nhi tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà đến em Nguyễn Thảo Uyên (trú thôn Vĩnh Thịnh, xã Thạch Lạc) có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị tốc mái trong cơn bão số 10

Tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ gia dụng thiết yếu; cùng kinh phí hỗ trợ sửa chữa, lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi bị thiệt hại nặng trong bão.

Đây là những phần quà thiết thực, góp phần giúp người dân và trẻ em vùng bị ảnh hưởng có thêm điều kiện ổn định đời sống, sinh hoạt và học tập.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình học sinh bị thiệt hại nặng do bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh

Dịp này, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho 4 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Lạc và xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt bão vừa qua.

Tại mỗi gia đình, đoàn đã thăm hỏi tình hình thiệt hại, chia sẻ khó khăn và động viên các em nhỏ cùng người thân nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại do bão gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng tuổi trẻ cả nước hướng về đồng bào miền Trung nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, góp phần giúp người dân và các em thanh thiếu nhi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau bão.

DƯƠNG QUANG