Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh

Ngày 12-10, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã có báo cáo Sở Xây dựng về công trình cầu Nậy bị hư hỏng, sụt lún, sạt lở.

Công trình cầu Nậy nằm trên tuyến đường trục xã nối tuyến đường ĐH13 (đường huyện cũ) vào các thôn Xuân Sơn, Kẻ Lạt, hồ và đập thủy lợi Xuân Hoa, có chiều dài khoảng 45m, chiều rộng 4m; cầu thuộc Dự án HRDP được xây dựng đưa vào sử dụng từ tháng 8-2001.

Sau thời gian dài sử dụng, đến nay do ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, đã làm mái gia cố tại mố cầu Nậy phía Tây xây bằng đá hộc bị nứt vỡ, sạt lở nghiêm trọng; thời điểm mưa lớn hoặc triều cường dâng, nước tràn qua khu vực đầu cầu, làm xói lở phần chân mố, nguy cơ sập, gãy kết cấu cầu nếu không được khắc phục kịp thời.

Mặt đường đầu cầu Nậy xuất hiện “hố tử thần”

Đặc biệt, trên mặt đường đầu cầu Nậy đã xuất hiện “hố tử thần” có chiều rộng gần 1m, sâu hơn 0,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người và các phương tiện lưu thông qua lại.

Mặt đường đầu cầu Nậy xuất hiện “hố tử thần”

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã Cổ Đạm đã cắt cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá tình trạng sụt lún, hư hỏng tại cầu Nậy.

Đồng thời, đang theo dõi diễn biến sụt lún, sạt lở và có biện pháp xử lý tạm thời; lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm cầu sụt lún hạn chế xe có trọng tải trên 2,5 tấn đi qua cầu để đảm bảo an toàn.

Lắp biển cảnh báo nguy hiểm cầu sụt lún hạn chế xe có trọng tải trên 2,5 tấn đi qua cầu

Mố cầu Nậy bị sụt lún, tạo ra các vết nứt, vỡ

DƯƠNG QUANG