Xã hội

Trao hai chim niệc nâu quý hiếm cho Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

SGGPO

Hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp vừa được anh Hồ Va Li (bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để chuyển giao Trung tâm Cứu hộ Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc, thả về rừng.

Ngày 12-10, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Kim Ngân cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu (Anorrhinus austeni), loài chim quý hiếm thuộc nhóm IB, được người dân tự nguyện giao nộp.

Hai cá thể niệc quý hiếm

Người bàn giao là anh Hồ Va Li, trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, sau khi phát hiện hai chim non bay lạc vào nhà.

Nhận biết đây là loài động vật rừng nguy cấp, anh Li đã chủ động báo kiểm lâm và bàn giao để được chăm sóc, thả lại môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm tiếp nhận, cả hai cá thể đều khỏe mạnh. Hạt kiểm lâm Kim Ngân phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi tập tính tự nhiên trước khi thả về rừng.

Ông Nguyễn Xuân Quế cho biết chim niệc nâu có bộ lông nâu đặc trưng, thuộc họ Hồng hoàng (Bucerotidae), sinh sống trong rừng lá rộng thường xanh và đang bị suy giảm nhanh do mất sinh cảnh.

MINH PHONG

Từ khóa

Niệc nâu Nguyễn Xuân Quế Hà Lẹc Kim Ngân Hạt Kiểm lâm Hồng Hoàng Chim non Rừng lá Thường xanh Cá thể

