Lai Châu: Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, 5 người được cứu an toàn

Mưa lũ tiếp tục gây lũ quét, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu. Lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương đã kịp thời cứu 5 người mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ người dân sơ tán, bảo đảm an toàn.

Mưa lớn cô lập một số khu vực ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) sáng 17-7. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG THAN

Từ đêm 16 đến sáng 17-7 mưa lớn gây lũ quét, lũ ống và sạt lở cục bộ tại một số khu vực ở tỉnh Lai Châu gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các lực lượng gồm công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ tại xã Mường Than sáng 17-7. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG THAN

Lúa và hoa màu bị mưa lũ cuốn vùi. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG THAN

Đến sáng 17-7, mưa lớn tiếp tục xuất hiện kèm lũ quét trên địa bàn xã Mường Than. Nước lũ cuốn theo đất đá, cây cối tràn vào nhiều khu dân cư, gây thiệt hại tài sản.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, kiểm soát các điểm ngập tại xã Mường Than. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG THAN

Tại các khu vực như bản Che Bó, Đội 11 và Nậm Sáng, nước lũ và đất đá tràn qua đường khiến giao thông tê liệt. Đến gần trưa, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt nên chưa thể thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại cũng như số người bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sáng cùng ngày, lũ ống, lũ quét xảy ra tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Noong Thăng thuộc xã Mường Than.

Công an xã Mường Than cứu hộ người dân bị mắc kẹt do mưa lũ sáng 17-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Khoảng 9 giờ sáng 17-7, Công an xã Mường Than nhận tin báo có 2 người dân là Lò Văn Ch. (sinh năm 1993) và Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1991), cùng trú tại bản Chít, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai. Lực lượng công an đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đến 11 giờ 15 phút, cả 2 người gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Công an tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng chức năng khác khẩn trương hỗ trợ nhân dân sơ tán lương thực tránh mưa lũ, sáng 17-7

Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ gồm: cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, cảnh sát giao thông, công an các xã và lực lượng tại chỗ để ứng phó với mưa lũ. Các đơn vị hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, sử dụng máy bay không người lái (drone), áo phao cùng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, cảnh báo các điểm ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, tối 16-7, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (tỉnh Lai Châu) phối hợp Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu thành công 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường. 3 người được cứu gồm Lý Cá Ch. (sinh năm 2005), Giàng Văn H. (sinh năm 2014) và Giàng Văn Ch. (sinh năm 2016), cùng trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa. Sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường trong điều kiện nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ đã đưa cả 3 người vào bờ an toàn.

Clip: Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử phối hợp Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu thành công 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Clip: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Hiện, các lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu tiếp tục bám địa bàn, tổ chức cứu hộ, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

PHÚC HẬU