TPHCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi

UBND TPHCM đã hoàn thiện Tờ trình đăng ký xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, nhằm mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ người đủ 65 đến dưới 75 tuổi thành người đủ 60 đến dưới 75 tuổi.

Chuyên viên BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHYT, BHXH cho người dân

Sáng 17-7, BHXH TPHCM cho biết, sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tính đến cuối tháng 5-2026, toàn thành phố đã cấp thẻ BHYT cho 276.208 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, nhóm hưởng chính sách này đã thực hiện 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với tổng chi phí được Quỹ BHYT chi trả hơn 1.083 tỷ đồng.

Từ hiệu quả này, việc nghiên cứu mở rộng diện hỗ trợ xuống nhóm người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi là nhằm hoàn thiện chính sách chăm sóc người cao tuổi ngay từ giai đoạn đầu của tuổi già.

Theo BHXH TPHCM, đề xuất phù hợp với các chủ trương về thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trong giai đoạn 2025-2030.

Nếu được thông qua, chính sách sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho khoảng 195.918 người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi hiện chưa có thẻ BHYT.

Kết quả khảo sát của BHXH TPHCM đối với 2.630 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi cho thấy phần lớn người được hỏi đã nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập ổn định hoặc chủ yếu sống dựa vào tích lũy cá nhân và sự hỗ trợ của gia đình. Trong số này, 1.594 người, chiếm 60,6%, cho biết việc tự đóng BHYT hiện nay còn khó khăn hoặc rất khó khăn. Thực tế này cho thấy, nhóm người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi tuy chưa thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng nhưng đã phát sinh nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe, trong khi khả năng tự chi trả BHYT còn hạn chế.

BHXH TPHCM nhận định, việc mở rộng chính sách sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Kinh phí dự kiến bổ sung để thực hiện chính sách khoảng 267,6 tỷ đồng mỗi năm. Theo BHXH TPHCM, đây là mức kinh phí không lớn so với quy mô ngân sách địa phương, nhưng sẽ mang lại hiệu quả xã hội lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân và hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

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