Bảo đảm thi hành án nghiêm minh, lấy lợi ích người dân làm thước đo

Tham dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương. Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu cơ quan Thi hành án từ Bộ Tư pháp Lào và Liên bang Nga.

Sự kiện được kết nối trực tuyến đến 34 cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 19-7-1946, khi Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 130/SL đặt nền móng pháp lý đầu tiên cho công tác THADS Việt Nam.

“Qua 80 năm, hệ thống đã bồi đắp nên những giá trị cốt lõi: trung thành với Đảng, thượng tôn pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định.

Trong những năm gần đây, toàn hệ thống tập trung giải quyết hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn, góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế và củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CẨM HÀ

Đại diện Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của các thế hệ cán bộ THADS trong suốt 8 thập kỷ qua và đưa ra thông điệp định hướng quan trọng cho công tác THADS thời gian tới.

“Cần bảo đảm tất cả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo", đồng chí Lê Tiến Châu yêu cầu.

Phó Thủ tướng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho hệ thống THADS trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu tổ chức thi hành nghiêm Luật THADS năm 2025, bảo đảm các quy định pháp luật được thực hiện thống nhất; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc trọng điểm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", liêm chính, công tâm và dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện nền tảng số THADS để thay đổi căn bản phương thức quản trị, hướng tới nền thi hành án số toàn diện và minh bạch; thực hiện hiệu quả xã hội hóa một số hoạt động thi hành án thông qua mô hình văn phòng THADS và thừa hành viên.

* Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; THADS TPHCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nhiều đơn vị khác được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

ANH PHƯƠNG