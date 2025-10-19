Miền Trung xuất hiện tổ hợp thời tiết xấu, gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 18 đến sáng 19-10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa rào, có nơi mưa rất to. Một số điểm (trạm) đã đo được lượng mưa lớn như Nông trường 15 (tỉnh Nghệ An) 119,2mm, Mai Lâm (tỉnh Thanh Hóa) 77mm, chợ đầu mối Diên Trường (tỉnh Quảng Ngãi) 57,2mm.

Ảnh radar thời tiết lúc 9 giờ ngày 19-10 với dải mây dông đang di chuyển dần vào khu vực Trung Trung bộ

Cơ quan khí tượng nhận định trong 24-48 giờ tới, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến rất to, có nơi vượt 220mm. Mưa tập trung mạnh nhất từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi với cường suất có thể trên 80mm trong 3 giờ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 20-10, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn phức tạp do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, mực nước trên các sông ở TP Huế đang dao động trên mức báo động 1. Lúc 7 giờ hôm nay, mực lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 2,76m - dưới báo động 2 là 0,24m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,05m - trên báo động 1 là 0,05m. Từ hôm nay, 19-10, đến ngày mai 20-10, trên các sông ở Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ có khả năng lên báo động 1 đến 2.

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, bộ phận không khí lạnh đã áp sát biên giới nước ta và sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ trong hôm nay, 19-10, sau đó mở rộng ra toàn Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một phần Trung Trung bộ trong các ngày từ 20 đến 22-10. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20-10, Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Tại Hà Nội, đêm và sáng 20-10 trời chuyển lạnh. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tổ hợp không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn diện rộng lần này ở Trung bộ.

PHÚC VĂN