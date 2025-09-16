Học tập là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường

Chiều 16-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Báo cáo về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong tình hình mới, GS-TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Được thành lập ngày 2-10-1996, Hội Khuyến học Việt Nam có 3 nhiệm vụ chính: khuyến khích và thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên trong nhân dân, tạo điều kiện để mọi công dân được công bằng, bình đẳng trong học tập; hỗ trợ hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học thông qua các mô hình học tập; tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyến khích học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học Việt Nam hiện có hơn 27 triệu hội viên, đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Những người tham gia công tác khuyến học đều là người tâm huyết, thấu hiểu vai trò của giáo dục, khuyến học khuyến tài, nên đều thể hiện trách nhiệm cao, đam mê với sự nghiệp trồng người.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Quỹ Khuyến học Việt Nam và các cấp được hình thành 100% từ nguồn xã hội hóa. Các cấp hội đã trao học bổng cho hàng triệu người lớn và trẻ em có thành tích học tập xuất sắc, học sinh vươn lên trong học tập, tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh nghèo tiếp tục có cơ hội đến trường.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những hoạt động và kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học trong cả nước những năm qua. Đây là tâm huyết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Trung ương hội, hệ thống tổ chức hội ở khắp các địa phương và trên 27 triệu hội viên trong toàn quốc.

Trước bối cảnh và yêu cầu mới đòi hỏi Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân, để mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở 4 định hướng trọng tâm. Trước hết, hội phải khẳng định xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, gắn liền với khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tranh lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tiếp đến, hội phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương.

Cùng với đó, Hội Khuyến học Việt Nam phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, phát huy vai trò làm đầu mối để kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kiều bào và cộng đồng quốc tế, hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch, công bằng trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Cuối cùng, hội phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội học tập và chương trình công tác hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp hội cần quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, gắn công tác khuyến học, khuyến tài với mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khơi dậy mạnh mẽ truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; chú trọng khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; khuyến khích các hình thức học tập linh hoạt, sáng tạo, không chỉ ở trong nước mà cả trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với tinh thần xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, chính là đầu tư chiến lược cho tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời. Đây là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, coi trọng nhân tài; Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, đồng thời căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. "Tư tưởng của Bác là kim chỉ nam cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và khuyến học, khuyến tài của nước ta”, Tổng Bí thư nêu rõ.

TRẦN BÌNH