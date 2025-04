Hội Điện ảnh gửi văn bản về vụ nghệ sĩ Quyền Linh bị "tấn công" trên mạng xã hội

Ngày 22-4, Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, liên quan vụ nghệ sĩ Quyền Linh (tên thật Mai Huyền Linh), Phó Chủ tịch Hội, bị vu khống, tấn công trên mạng xã hội.