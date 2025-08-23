Sôi nổi hội thao liên phường chào mừng Quốc khánh 2-9

Sáng 23-8, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức hội thao liên phường với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo người dân 3 phường: Hòa Hưng, Diên Hồng và Vườn Lài.

Hội thao diễn ra nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Hòa Hưng Bùi Thế Hải phát biểu khai mạc hội thao

Hội thao còn góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, phong trào rèn luyện thân thể thường xuyên trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để có sức khỏe tốt phục vụ công tác.

Đặc biệt là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động duy trì nề nếp, thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, đúng cách để phòng, chống bệnh tật; từng bước tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với xu thế hiện nay, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giải trí của người dân trên địa bàn 3 phường.

Các đội thi tại hội thao

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự hội thao

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài sôi nổi ở nhiều môn thi đấu: cờ tướng, bóng đá, pickleball, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ, tạo nên bầu không khí đoàn kết, giao lưu và rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Các đội thi cờ tướng

Thi đấu bóng đá tại hội thao

Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Hòa Hưng được thành lập ngày 1-7-2025, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị: Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Trung tâm Thể dục Thể thao, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và Nhà Thiếu nhi quận 10. Trung tâm cung cấp các dịch vụ văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi…

THU HOÀI