Hôm nay 19-10, bão số 12 vào Biển Đông

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng quốc tế, cơn bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông từ chiều tối nay, 19-10, và trở thành bão số 12 trong năm 2025.

Rạng sáng nay, tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc và 122,7 độ Kinh Đông, thuộc khu vực biển phía Đông của miền Trung Philippines. Lúc này, bão vẫn mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 và di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Họa đồ bão Fengshen sáng 19-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, bão số 12 có đặc điểm là ban đầu di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ, hướng tới vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sau đó, bão giảm tốc còn khoảng 10km/giờ và chuyển hướng Tây Tây Nam, tiến gần quần đảo Hoàng Sa.

Quỹ đạo của bão bị bẻ cong xuống phía Nam là do tác động của khối không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống và áp cao cận nhiệt đới đẩy bão dịch chuyển về khu vực giữa Biển Đông.

Dù khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam của cơn bão này được đánh giá không cao, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh tăng cường, từ ngày 23 đến 26-10, khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra đợt mưa vừa đến rất to.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý khu vực đất liền miền Trung cần đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở do hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh.

Trên biển, tâm bão khó có khả năng áp sát vịnh Bắc bộ mà sẽ di chuyển lệch Nam. Đặc biệt là vùng giữa và Nam Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 10 đến 11, kèm sóng cao 4-5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực này trong vài ngày tới.

Ảnh vệ tinh bão Fengshen và khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, lúc 6 giờ sáng nay 19-10. Nguồn: Z.E

Theo thông tin của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), lúc 4 giờ ngày 19-10 theo giờ Việt Nam, bão Fengshen (tên Philippines là Ramil và là bão số 24 theo cách gọi của Nhật Bản) đang ở cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 190km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 22km/giờ. JTWC cảnh báo trong 12 giờ tới, bão sẽ đi qua đảo Luzon, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Sau khoảng 2 ngày, bão sẽ gặp vùng yếu của áp cao cận nhiệt đới, giảm tốc và có khả năng gần như tạm thời đứng yên, trước khi đổi sang hướng Tây Tây Nam do áp cao cận nhiệt mới hình thành trên khu vực Đông Nam Á. Cùng lúc, một đợt không khí lạnh mạnh từ eo biển Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tràn xuống, khiến bão tăng cường độ trong 2-3 ngày tới, có thể đạt cực đại là cấp 13 (tương đương 130km/giờ). Sau đó, khi thay đổi hướng và chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi khối không khí lạnh khô, bão suy yếu nhanh.

