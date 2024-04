Hôm nay 2-4, hàng loạt nơi nắng nóng trên 40 độ C

Cập nhật dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm qua 1-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Vinh (Nghệ An) 40,2 độ C, Hà Tĩnh 40,5 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C… Những khu vực này thời tiết rất oi bức, độ ẩm chỉ còn 30-45%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 38,6 độ C, độ ẩm phổ biến 50-55%.

Khu vực Nam bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm phổ biến 45-55%.

Ảnh minh họa

Dự báo ngày 2 và 3-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt như ngày 1-4; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm biến 35-40%.

Nắng nóng diện rộng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Ảnh minh họa

Nam bộ và các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm phổ biến 45-50%. Theo đó, từ hôm nay, nắng nóng ở Tây Bắc sẽ phát triển mạnh sang Đông Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 hoặc 6-4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Ở các nơi khác của Bắc bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 4-4. Nắng nóng ở khu vực Nam bộ vẫn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

PHÚC VĂN