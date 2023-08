Hôm nay 2-8, nhiều nơi mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm về sáng 2-8, tại khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to như: Đoàn Kết (Điện Biên) 184,4mm; Mường Mô (Lai Châu) 77m; Xím Vàng (Sơn La) 55,8mm; Chế Tạo (Yên Bái) 111,2 mm; Bình Giáo (Gia Lai) 121,8mm; Lang Mit KomII-Ia O (Gia Lai) 108,6mm…

Dự báo từ giờ đến chiều 2-8, các khu vực này vẫn có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt là tại các khu vực sau: Điện Biên (gồm Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Lay, Điện Biên); Lai Châu (Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường); Sơn La (Mường La, Bắc Yên, Sốp Cộp); Lào Cai (Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa); Yên Bái (Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên); Kon Tum (Ia H Drai, Đắk Tô); Gia Lai (Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa); Đắk Nông (Tuy Đức, Đắk Rlấp); Lâm Đồng (Bảo Lộc, Bảo Lâm).

Từ ngày 2-8 đến đêm 3-8, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.