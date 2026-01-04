Hôm nay 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 139.000 lượt khách

Theo Trung tâm Điều hành Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong tổng số 809 chuyến bay dự kiến có 787 chuyến bay chở khách, còn lại là các chuyến bay ferry, cargo và charter. Trong đó, có 401 chuyến bay đi và 408 chuyến bay đến.

Cụ thể, các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 236 chuyến bay đi và 241 chuyến bay đến. Các chuyến bay quốc tế lần lượt đạt 165 chuyến bay đi và 167 chuyến bay đến. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa và các chuyến bay chuyên dụng được bố trí phù hợp nhằm bảo đảm khai thác thông suốt, an toàn.

Riêng nhà ga T3, tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày là 308 chuyến, gồm 154 chuyến bay đi và 154 chuyến bay đến, với tổng lượng hành khách ước đạt 48.442 lượt. Trong đó, có 22.403 hành khách đi và 26.039 hành khách đến. Các số liệu cho thấy nhà ga T3 đang từng bước phát huy vai trò chia sẻ áp lực khai thác với các nhà ga hiện hữu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Về sản lượng hành khách, toàn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 139.212 lượt khách trong ngày, gồm 66.217 hành khách đi và 72.995 hành khách đến. Lượng khách quốc nội tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng ổn định với hơn 61.000 lượt khách.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các đơn vị chức năng đã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn bay, hạn chế tình trạng ùn ứ và nâng cao trải nghiệm của hành khách trong giai đoạn cao điểm khai thác hiện nay.

