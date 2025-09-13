Hơn 100 công nhân cầu cứu vì bị công ty nợ lương 3 tháng

Hơn 100 công nhân cùng các hộ nhận khoán, đối tác gia công của một doanh nghiệp tại Gia Lai đang lao đao vì bị nợ lương, nợ tiền công suốt 3 tháng; trong khi các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và y tế cũng bị cắt trừ.

Ngày 13-9, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành các phiên hòa giải giữa người lao động và Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (KCN Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam, Gia Lai) liên quan đến việc doanh nghiệp nợ lương, chế độ nhiều tháng.

Các công nhân tìm gặp lãnh đạo, đại diện công ty để đòi quyền lợi nhưng không được giải quyết

Thời gian qua, nhiều công nhân của công ty này đã nộp đơn khởi kiện nhưng bị Toà án Nhân dân Khu vực 2 - Gia Lai trả lại vì chưa thực hiện bước hòa giải bắt buộc.

Ngày 13-9, chị T.T.T.T. (SN 1990, phường An Nhơn Nam) phản ánh đến báo chí, bản thân là nạn nhân, bị công ty nợ 3 tháng lương và không nộp bảo hiểm xã hội dù đã khấu trừ hàng tháng. Gia đình chị có 4 con đang tuổi đi học, hoàn cảnh rất khó khăn.

Bị nợ lương, các công nhân cầu cứu khắp nơi

Tương tự, chị N.T.K.K. (sinh năm 1993, phường An Nhơn Tây) cũng bị nợ lương 3 tháng và không được đóng bảo hiểm. Trước đó, chị K. cùng các công nhân liên hệ gặp lãnh đạo công ty để đòi quyền lợi nhưng không được giải quyết.

Hiện, có hơn 100 công nhân cùng các hộ gia đình nhận khoán các sản phẩm và đối tác gia công của Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định đang rơi vào cảnh khốn khó do bị nợ lương, bảo hiểm và tiền gia công trên 7 tỷ đồng.

Trong đó, công ty này nợ lương người lao động với số tiền 2,3 tỷ đồng; nợ tiền gia công của các hộ gia đình hơn 2,5 tỷ đồng và nợ một đối tác khác hơn 2,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định đã ngừng hoạt động



Ngoài ra, công ty đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, khiến lao động nghỉ việc không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bị khóa, không thể thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Theo phản ánh của các công nhân, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động nhiều tháng qua.

NGỌC OAI