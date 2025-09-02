Y tế - Sức khỏe

Hơn 1.300 người được hỗ trợ y tế khi xem diễu binh, diễu hành

SGGPO

Chiều 2-9, Bộ Y tế báo cáo nhanh về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo tổng hợp, từ ca trực đêm 1-9 đến hết sáng 2-9, có 1.315 trường hợp người dân tham gia xem diễu binh, diễu hành gặp sự cố sức khỏe được hỗ trợ y tế, trong đó 113 trường hợp nặng phải chuyển tới bệnh viện.

z6963942931618_6ec128f7e1ab937da2b92eafd52fb19b.jpg
Nhiều trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành đã được lực lượng y tế hỗ trợ kịp thời

Riêng lực lượng y tế của Sở Y tế Hà Nội đã khám, cấp cứu cho 664 trường hợp, chuyển 75 ca nặng. Lực lượng y tế quân đội xử trí 301 trường hợp, chuyển 27 ca; y tế công an hỗ trợ 317 trường hợp, chuyển 10 ca...

Bộ Y tế đánh giá, các lực lượng y tế quân – dân y đã phối hợp chặt chẽ, xử trí kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cho hàng vạn người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác y tế cơ bản hoàn thành tốt, góp phần bảo đảm thành công cho đại lễ.

MINH KHANG

