Hơn 13.500 phụ nữ ở Đồng Tháp nhận hỗ trợ khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ngày 26-1, Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp là tỉnh đang nằm trong diện có mức sinh con thấp nên Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ cá nhân khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Năm 2025, Đồng Tháp có 3.919 phụ nữ nhận hỗ trợ khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, hiện nay, mức hỗ trợ cá nhân khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tối đa là 1 triệu đồng/người. Chính sách này bắt nguồn từ Nghị quyết 26-2021 của HĐND tỉnh Tiền Giang (trước đây), được triển khai từ năm 2022. Sau khi sáp nhập, nghị quyết tiếp tục có hiệu lực trên toàn địa bàn Đồng Tháp.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ghi nhận có hơn 13.500 phụ nữ nhận hỗ trợ khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ nhằm khuyến khích, động viên các cặp vợ chồng thực hiện chỉ tiêu sinh đủ 2 con, qua đó, góp phần tác động tích cực đến công tác dân số. Chính sách này nhằm lan tỏa thông điệp về việc sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ.

NGỌC PHÚC