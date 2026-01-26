Tây Ninh: Lắp barie kiểm soát người ra vào rừng ở núi Bà Đen

Ngày 26-1, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống barie tại lối vào khu vực Ma Thiên Lãnh nhằm thắt chặt quản lý rừng và ngăn chặn tình trạng du khách liên tục đi lạc.

Cụ thể, hệ thống barie sẽ được lắp đặt tại dốc dẫn vào khu rừng thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ngay sau khi tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh hoàn thành nâng cấp. Việc này nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự và quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực.

Theo Ban quản lý, thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng du khách đi lạc đường, gặp tai nạn khi tự ý leo núi. Gần đây nhất, ngày 23-1, một nhóm khách đăng ký leo tuyến Cột Điện nhưng tự ý đổi lộ trình sang hướng đường Chùa Bà, khiến lực lượng cứu hộ phải triển khai giải cứu trong tình trạng địa hình hiểm trở và trời tối.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ dưới chân núi, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách chỉ được phép leo và xuống núi tại chốt Sơ ri (tuyến Cột Điện) trong khung giờ từ 5-11 giờ. Việc xuất phát sau 11 giờ hoặc tự ý đi vào các cung đường lạ như Ma Thiên Lãnh, cung Ống Nước là cực kỳ nguy hiểm.

Trong trường hợp khẩn cấp, du khách cần liên hệ ngay hotline cứu nạn 0276.3875.678, gửi định vị GPS để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất. Đồng thời, khách tham quan tuyệt đối không mang vật dụng gây cháy nổ, không xả rác và không xâm hại đến tài nguyên rừng.

