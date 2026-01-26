Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường phục vụ tết

Toàn ngành môi trường TPHCM làm việc cả ngày lẫn đêm từ ngày 14-2 đến ngày 22-2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết) để tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải phục vụ Tết Nguyên đán.

Công nhân ngành môi trường thu gom rác sinh hoạt tại phường Tân Bình, TPHCM

Ngày 26-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM cho phép toàn ngành vệ sinh môi trường của thành phố làm việc cả ngày lẫn đêm và các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 14-2 đến ngày 22-2-2026 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết) để tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho đội ngũ công nhân an tâm làm việc. Đồng thời yêu cầu các phương tiện chuyên dụng phải đảm bảo chất lượng vệ sinh, không để phát sinh tình trạng rơi vãi CTRSH và nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động thu gom, vận chuyển.

Các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ các ngày 17 và 18-2 (mùng 1, mùng 2 Tết). Tuy nhiên, trong thời gian này, UBND các phường, xã, đặc khu (cấp xã) tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện việc bố trí đủ số lượng nhân sự, phương tiện chuyên dụng phù hợp để duy trì công tác quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng, vớt rác trên sông, kênh, rạch, bờ biển...

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH của ngành vệ sinh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ để làm cơ sở cho UBND cấp xã và các đơn vị cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Trong đó, lưu ý về việc phân bổ, điều phối khối lượng CTRSH trên địa bàn thành phố phát sinh trong thời gian cao điểm tết để vận chuyển về các nhà máy xử lý chất thải.

Sở Xây dựng được chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành vệ sinh hoàn thành các nhiệm vụ vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên đán; rà soát và thực hiện công tác cắt tỉa cành cây trên đường phố (nếu cần thiết), thu dọn và vận chuyển các cành cây để xử lý ngay trong ngày nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần hạn chế (trừ trường hợp khẩn cấp) thực hiện công tác cắt tỉa cành cây xanh từ ngày 10-2 đến hết ngày 22-2 (từ ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

THANH HIỀN