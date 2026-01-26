An Giang: Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết trong hoạt động “Tết Quân - Dân”

Trong khuôn khổ hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026, ngày 26-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp xã Hòa Điền (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Núi Trầu.

Các đại biểu bàn giao nhà cho bà Danh Thị Đa

2 hộ dân được bàn giao nhà gồm bà Danh Thị Đa (sinh năm 1974) và chị Dương Thị Yến (sinh năm 2002) khó khăn về nhà ở, cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích khoảng 36m², kinh phí 60 triệu đồng/căn được huy động từ nguồn vận động trong hoạt động “Tết Quân - Dân”.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết việc hỗ trợ xây dựng, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho chị Dương Thị Yến

Trong không khí tết đến, xuân về, những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình an cư mà còn lan tỏa hơi ấm nghĩa tình quân - dân, qua đó tiếp tục khẳng định, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT