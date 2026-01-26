Làm rõ, xử nghiêm đối tượng cầm đầu vụ khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Kiên Lương

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương tìm ngay đối tượng cầm đầu tổ chức, xúi giục gây rối trật tự, vi phạm quy định khai thác thủy sản... để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tàu cá hoạt động tại khu vực cấm khai thác ở vùng biển Kiên Lương

Ngày 26-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình liên quan các phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương (tỉnh An Giang).

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương tìm ngay đối tượng cầm đầu tổ chức, xúi giục gây rối trật tự, vi phạm quy định khai thác thủy sản, các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu nắm chặt số tàu trên địa bàn, tuyệt đối không để sót lọt tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), gắn với đó là xử lý trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND địa phương.

Đặc biệt, các địa phương nắm rõ các hộ dân có tàu cá “3 không” hiện nay về hoàn cảnh kinh tế để xác định hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người dân. Các ngành chức năng rà soát quy hoạch ngư trường vùng biển của tỉnh, để quản lý tốt vùng nuôi, vùng khai thác theo đúng vùng biển quy định, đảm bảo an ninh, an toàn; tuyệt đối không để tình trạng phức tạp từ năm sau.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động tàu cá rời khỏi khu vực cấm khai thác

Như Báo SGGP đã thông tin, thời gian gần đây, vùng biển xã Kiên Lương xuất hiện hàng loạt phương tiện khai thác thủy sản trái phép gần bờ. Sáng 19-1, ghi nhận từ 80-90 tàu và đến sáng 22-1, con số này đã vượt ngưỡng 150 phương tiện, tập trung co cụm tại vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (thuộc ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương).

Qua kiểm tra bước đầu, đa số các tàu này có chiều dài từ 12-18m, phần lớn là loại “tàu 3 không” hoặc sử dụng số danh định giả. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng phương tiện mà còn ở thái độ hung hăng, thách thức pháp luật của các chủ tàu và thuyền viên.

Lực lượng biên phòng xác định đây không phải là những hành động bộc phát, mà có dấu hiệu cho thấy các đối tượng hoạt động có tổ chức. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đứng sau thông qua bộ đàm, điện thoại di động... Cơ quan chức năng nghi vấn có sự can thiệp, “bảo kê” của các băng nhóm đến từ các tỉnh lân cận như Cà Mau, Đồng Tháp.

