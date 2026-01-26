TPHCM có thể vào đợt nắng nóng 33-34 độ C

Tại TPHCM và khu vực Đông Nam bộ, thời tiết có xu hướng chuyển sang nắng nóng sớm hơn trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ ngày 27-1, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng nhẹ, nền nhiệt có xu hướng tăng dần.

Theo phân tích của các mô hình dự báo thời tiết uy tín quốc tế như GFS (Hoa Kỳ) và ECMWF (Trung tâm Dự báo thời tiết hạn trung bình châu Âu), từ ngày 28-1, nền nhiệt tại Đông Nam bộ bắt đầu tăng rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại TPHCM phổ biến 33-34 độ C, tại Đông Nam bộ phổ biến 34-35 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt nắng nóng này hình thành do sự kết hợp của nhiều yếu tố: vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, làm giảm mây và hạn chế mưa; đồng thời các đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc nén khối khí nóng dịch dần xuống phía Nam. Sự kết hợp này khiến nắng xuất hiện nhiều giờ trong ngày và nền nhiệt tăng.

Không chỉ nhiệt độ ban ngày tăng cao, nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại Đông Nam bộ cũng có xu hướng nhích lên, phổ biến 21-23 độ C trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao nên ban ngày sẽ gây cảm giác oi nóng nhưng về đêm, trời sẽ mát.

Cơ quan khí tượng nhận định, hình thái nắng nóng tại TPHCM và Đông Nam bộ có khả năng duy trì đến những ngày đầu tháng 2. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng chưa đạt đến ngưỡng gay gắt diện rộng.

Ở phía Bắc, không khí lạnh vẫn bổ sung với cường độ yếu nên nền nhiệt đang nhích dần, rét đậm chỉ còn xảy ra ở vùng núi phía Bắc, Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 15-17 độ C, cao nhất là 21-25 độ C. Hình thái này sẽ duy trì đến ngày 31-1 (chủ đạo nhiều mây, độ ẩm không khí cao, một số thời điểm hửng nắng ấm).

Từ đêm 31-1, một khối không khí lạnh lệch Đông, cường độ vừa, tràn xuống miền Bắc, khiến thời tiết rét trở lại. Ngày 1-2 là ngày rét nhất của đợt rét này. Nhiệt độ Hà Nội giảm xuống dưới 14-15 độ C. Trời rét cả ngày và đêm kèm mưa nhỏ và độ ẩm cao, làm tăng cảm giác rét buốt.

Trong các ngày tiếp theo, trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng.

PHÚC VĂN