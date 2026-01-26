Hy vọng tìm người thân từ ADN

Hơn 50 năm sau chiến tranh, nhiều người lính vẫn nằm lại nơi chiến trường xưa và chưa xác định được tên tuổi. Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TPHCM thuộc chương trình “Xuân tri ân, Tết nghĩa tình” do Công an TPHCM phối hợp thực hiện, nhằm tri ân những người đã ngã xuống và giúp xoa dịu nỗi đau, hoàn thành tâm nguyện tìm lại người thân của nhiều gia đình.

Hơn nửa thế kỷ tìm mộ người thân

Những ngày qua, Công an TPHCM phối hợp với các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ ở các xã: Đất Đỏ, Long Điền, Hồ Tràm, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Phước Hải... và nhiều phường: Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Phú Lợi, Bình Dương, Chánh Hiệp, Hòa Lợi, Tân Khánh…

Ngay từ sáng sớm, tại điểm thu nhận mẫu ADN ở UBND xã Châu Pha, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt. Có cụ già chống gậy, có người ngồi xe lăn, có người được con cháu dìu đi. Những đôi tay run run điền thông tin, những ánh mắt đã mờ vì tuổi tác nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng tìm lại người thân đã hy sinh, sau nhiều năm mong chờ.

Cụ Nguyễn Thị Nguyệt (91 tuổi, xã Đất Đỏ, TPHCM) đã hơn 70 năm đi tìm mộ anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng (ẢNH: TRÚC GIANG)

Ngồi ở góc phòng chờ đến lượt lấy mẫu, cụ Dương Thị Lân (91 tuổi, xã Châu Pha) xúc động kể về hai người em trai là liệt sĩ mà đến nay gia đình vẫn chưa tìm được mộ. Người em trai lớn hy sinh trong trận Bình Giã năm 1964-1965. Người em còn lại ngã xuống ở Phước Thái (Đồng Nai) vào năm 1975. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình cụ Lân dò hỏi khắp nơi, lật lại từng tờ giấy báo tử cũ, lần theo từng manh mối mong manh... Nhưng tất cả vẫn chỉ là sự chờ đợi kéo dài.

Khi được giải thích về việc thu nhận ADN, cụ nắm chặt tay cán bộ công an, chậm rãi bày tỏ: “Đây là hy vọng lớn nhất còn lại. Cha mẹ tôi mất rồi mà vẫn chưa biết mộ con ở đâu. Giờ đến lượt tôi cũng gần đất xa trời… Chỉ mong trước khi nhắm mắt, biết được em mình nằm ở đâu để đưa về cho gia đình có nơi thắp nén nhang”.

Cách đó không xa, ông Dương Chí Huấn (77 tuổi, xã Châu Pha) kiên nhẫn điền các thông tin vào tờ giấy đăng ký lấy mẫu ADN. Ông là em trai duy nhất còn sống của liệt sĩ Dương Văn Vượng - người mà gia đình đi tìm mộ suốt hơn 50 năm qua. Liệt sĩ Dương Văn Vượng nhập ngũ năm 1965, hy sinh tại chiến trường Campuchia. Từ ngày nhận giấy báo tử vào năm 1976 đến nay, gia đình ông Huấn chưa biết được phần mộ người thân nằm ở đâu. “Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, tôi cũng không muốn bỏ lỡ”, ông Huấn tâm sự.

Nối dài hy vọng

Ngày 20-1, tại xã Đất Đỏ, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận gần 300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các xã: Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Xuyên Mộc và Phước Hải. Công tác thu mẫu ADN được triển khai bài bản, khoa học, ưu tiên phục vụ người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, những người suốt nhiều thập niên đi tìm mộ người thân.

Có mặt tại điểm thu mẫu ADN, bà Vũ Thị Thơm (73 tuổi, xã Long Điền) được lấy mẫu ADN để tìm liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, cậu ruột của bà, hy sinh trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968. Gần 60 năm qua, gia đình bà chỉ lưu giữ được vài dòng ngắn ngủi trong giấy báo tử. Với bà Thơm và hàng trăm thân nhân liệt sĩ khác, mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là sợi dây nối dài hy vọng sau nhiều năm chờ đợi. Đây cũng là cơ hội để rút ngắn quá trình xác minh, tìm kiếm, từng bước xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.

Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Việc thu nhận mẫu ADN của mẹ và thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những mẫu sinh phẩm ấy, dữ liệu ADN sẽ được đối chiếu, giám định, mở ra thêm cơ hội để các liệt sĩ được xác định đúng tên, được trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập niên xa cách.

“Công an TPHCM kêu gọi và mong muốn thân nhân liệt sĩ tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia lấy mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn. Sự chung tay của các gia đình là yếu tố then chốt để hành trình nhân văn, nghĩa tình này sớm đạt được kết quả thiết thực”, Trung tá Hồ Đức Thiện chia sẻ. Chương trình thu nhận mẫu ADN sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Tại mỗi điểm thu mẫu, những câu chuyện chờ đợi, những giọt nước mắt lặng thầm vẫn tiếp diễn, như một lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, và hành trình đưa các liệt sĩ trở về vẫn chưa dừng lại...

TPHCM đã rà soát gần 30.000 trường hợp liệt sĩ, trong đó hơn 12.500 trường hợp chưa có thông tin phần mộ. Từ ngày 19-1 đến ngày 23-1, Công an TPHCM dự kiến thu nhận hơn 4.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ.

TRÚC GIANG