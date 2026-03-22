Hơn 1.500 người tham gia Ngày chạy Olympic tại phường Bến Cát, Dĩ An

Sáng 22-3, phường Bến Cát và phường Dĩ An (TPHCM) đồng loạt tổ chức Lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026", thu hút hàng ngàn cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân tham gia.

Dự lễ tại phường Bến Cát có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng lãnh đạo địa phương và hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic tại phường Bến Cát

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong việc rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng cuộc sống lành mạnh, đúng theo lời dạy của Bác Hồ về “dân cường, nước thịnh”.

Đồng chí đề nghị các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên tập luyện, duy trì hiệu quả hoạt động Ngày chạy Olympic trên địa bàn.

Hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh trên địa bàn phường Bến Cát tham gia

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường, đại diện các khu phố và đông đảo cán bộ, người dân đã tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1.000m, tạo không khí hào hứng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1.000m trên tuyến đường trung tâm

Cùng thời điểm, tại quảng trường Trung tâm hành chính phường Dĩ An, khoảng 1.000 người tham gia Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Thành phần tham dự gồm cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân địa phương.

Lễ phát động tại phường Dĩ An

Trong không khí sôi nổi, các đại biểu và người tham dự đồng thanh hô vang các khẩu hiệu như “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”, tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ phong trào thể dục thể thao.

Đồng thanh hô vang các khẩu hiệu cổ động tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng

Điểm nhấn của chương trình là phần chạy hưởng ứng với lộ trình khoảng 4km qua các tuyến đường chính, đảm bảo an toàn, trật tự.

Các lực lượng tham gia theo đội hình, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Các lực lượng hưởng ứng chạy bộ với lộ trình khoảng 4km qua các tuyến đường chính

Ngày chạy Olympic tại hai địa phương là dịp thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể chất, củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

TÂM TRANG