Khánh Hòa: Nhóm học sinh mang “liều thuốc tinh thần” đến với bệnh nhân

Chiều 15-10, nhóm học sinh lớp 12 mang chương trình “Âm vang - Thu yêu thương” đến với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Những giai điệu trong trẻo, lời ca ấm áp đã chạm đến trái tim các y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà.

Hàng trăm bệnh nhân tham dự chương trình, có nhiều người được người thân dìu tới nghe hát. Họ cùng hòa vào các tiết mục văn nghệ, còn các bệnh nhi tham gia trò chơi đố vui do nhóm học sinh tổ chức. Không khí bệnh viện trở nên ấm áp, tươi mới.

Chương trình tạo được niềm vui hứng khởi cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: HIẾU GIANG

Thông qua chương trình, nhóm học sinh phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trao tặng 250 phần quà (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng) cho các bệnh nhân. Kinh phí được cả nhóm vận động với mong muốn tạo không khí vui tươi, giúp bệnh nhân cảm thấy được quan tâm và yêu thương.

Bạn Phạm Võ Anh Thư, thành viên nhóm học sinh "Âm vang". Ảnh: HIẾU GIANG

Bác sĩ Lê Vũ Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chia sẻ, các em đã mang đến những giai điệu chan chứa yêu thương như những liều thuốc tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng cho người bệnh.

Là một trong những người nhận phần quà ý nghĩa, bà Lê Thị Bích (90 tuổi) nghẹn ngào cho biết, được nghe các bạn trẻ ca hát như tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để chống lại bệnh tật. Bà cùng các bệnh nhân mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.

Những phần quà được trao với mong muốn tiếp thêm nghị lực để bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. Ảnh: HIẾU GIANG

