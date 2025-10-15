Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Bạn đọc hỗ trợ thêm 8,8 triệu đồng giúp hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo

SGGPO

Ngày 15-10, đại diện Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy, UBND xã và Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 8,8 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho gia đình bà Rmah H’tang (sinh năm 1970, trú xã Ia Hiao).

bgdfsrwef.jpeg
Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình bà Rmah H’tang

Như vậy, qua hai đợt, bạn đọc Báo SGGP đã giúp đỡ gia đình bà Rmah H’tang tổng cộng 35,8 triệu đồng.

Bà Rmah H’tang bị xuất huyết não, còn chồng là ông Siu A Nhu từng bị đột quỵ, hiện điều trị tại nhà. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng chi trả. Trước hoàn cảnh đó, Công an xã Ia Hiao đã kết nối đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc báo sẽ chung tay giúp đỡ.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao cho biết, Báo SGGP là cơ quan báo chí chính thống, uy tín, nhiều năm qua đã hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo SGGP, nhiều hộ đã có điều kiện chữa bệnh, vươn lên phát triển kinh tế. Số tiền hỗ trợ lần này sẽ giúp gia đình bà Rmah H’tang có thêm kinh phí điều trị bệnh, ổn định cuộc sống.

HỮU PHÚC

