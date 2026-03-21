Hơn 2.000 người tham gia giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

Sáng 21-3, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức giải chạy và lễ phát động hưởng ứng Chương trình “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” và “Chiến dịch Giờ Trái đất” năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ phát động vào sáng 21-3

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong bối cảnh kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là động lực thúc đẩy sản xuất, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nền kinh tế.

Các thành viên tham gia giải chạy sáng 21-3 tại Hà Nội

Giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia (gồm cán bộ, công chức, người lao động, đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân và các câu lạc bộ chạy phong trào) với thông điệp “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”.

Một số thành viên như hoa hậu, cầu thủ bóng đá, đại sứ du lịch - môi trường... tham gia giải chạy

Ban tổ chức cho biết, giải chạy được tổ chức theo hai hình thức. Trong đó, hình thức trực tiếp diễn ra tại Hà Nội với cự ly 3km. Hình thức trực tuyến triển khai trên toàn quốc thông qua các ứng dụng 84RACE và Strava, từ ngày 21-3 đến 11-4.

Cùng với hoạt động chạy bộ, nhiều chương trình được triển khai đồng loạt, như cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” diễn ra từ ngày 21-3 đến 11-4 trên website tietkiemnangluong.com.vn.

PHÚC VĂN