Hơn 250 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam

Ngày 27-8, hơn 250 doanh nghiệp công nghệ với hơn 300 gian hàng đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đã tham gia giao thương tại Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam (AW Vietnam 2025) tại Trung tâm Triển lãm WTC Bình Dương New City.

Khách tham quan triển lãm

Đây là lần thứ hai triển lãm được tổ chức tại Việt Nam, do COEX phối hợp cùng KOSMO, Becamex IDC và Hội Tự động hóa TPHCM (HAuA) tổ chức. Với quy mô mở rộng, triển lãm đã trở thành diễn đàn toàn diện để doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận những công nghệ sản xuất tiên tiến, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hướng tới sản xuất xanh, thông minh.

Nổi bật tại AW Vietnam 2025 là sự tham gia của 36 doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc trong khu gian hàng KOSMO Pavilion, cùng sự góp mặt của các tập đoàn toàn cầu như ABB, Bosch Rexroth. Triển lãm còn có các gian hàng chuyên đề từ Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM (CSID), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (DSEZA).

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội giao thương tại AW Vietnam 2025

Các sản phẩm trưng bày bao gồm robot công nghiệp, hệ thống điều khiển PLC & HMI, cảm biến thông minh, giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu, hệ thống logistics tự động và công nghệ thị giác máy. Theo các chuyên gia, đây là những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tiến nhanh trong quá trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM nhấn mạnh: “Sau ngày 1-7-2025, khi TPHCM mở rộng địa giới và hợp nhất thành siêu đô thị, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Automation World Vietnam 2025 chính là cơ hội quan trọng để chúng ta chứng kiến sự giao thoa giữa thành tựu công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển bền vững của thành phố”.

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

Song song với khu trưng bày, AW Vietnam 2025 còn có chuỗi hội thảo chuyên sâu với các chủ đề thời sự như tích hợp hệ thống hướng tới Net Zero, an ninh mạng công nghiệp, ứng dụng AI và Robot thế hệ mới, công nghệ song sinh số (Digital Twin). Ngoài ra, chương trình kết nối giao thương (Biz-matching) sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với đối tác quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan, dự kiến đón trên 10.000 lượt khách trong ba ngày diễn ra (27 đến 29-8).

MINH XUÂN