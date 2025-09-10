Hơn 270 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, học sinh vùng biên Quảng Trị

Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp đoàn thiện nguyện Hà Nội trao hơn 270 triệu đồng quà tặng cho người dân, học sinh nghèo vùng biên Đakrông (Quảng Trị), mang đến không khí gắn kết qua phiên chợ 0 đồng, bữa cơm nghĩa tình và chương trình văn nghệ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”.

Chiều 10-9, tại xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với đoàn thiện nguyện Hà Nội tổ chức chương trình “Món quà yêu thương và bữa tiệc hạnh phúc” với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng.

Món quà yêu thương và bữa tiệc hạnh phúc

Chương trình đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo 6 thôn thuộc xã Đakrông, 50 suất quà cho nhân dân Lào đối diện biên giới, thông qua phiên chợ 0 đồng; 1.038 phần quà cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS Pa Nang. Ngoài ra, người dân và học sinh còn được cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp tình quân dân.

Đông đảo học sinh đến dự

Buổi tối, chương trình văn nghệ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” với sự tham gia của bộ đội biên phòng, đoàn thiện nguyện và học sinh địa phương. Chương trình là sự lan tỏa yêu thương nhằm để lại nhiều xúc động, gắn kết nghĩa tình hai bên biên giới.

MINH PHONG