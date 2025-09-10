Nhịp cầu nhân ái

Hơn 270 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, học sinh vùng biên Quảng Trị

SGGPO

Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp đoàn thiện nguyện Hà Nội trao hơn 270 triệu đồng quà tặng cho người dân, học sinh nghèo vùng biên Đakrông (Quảng Trị), mang đến không khí gắn kết qua phiên chợ 0 đồng, bữa cơm nghĩa tình và chương trình văn nghệ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”.

Chiều 10-9, tại xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với đoàn thiện nguyện Hà Nội tổ chức chương trình “Món quà yêu thương và bữa tiệc hạnh phúc” với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng.

1000027284.jpg
Món quà yêu thương và bữa tiệc hạnh phúc

Chương trình đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo 6 thôn thuộc xã Đakrông, 50 suất quà cho nhân dân Lào đối diện biên giới, thông qua phiên chợ 0 đồng; 1.038 phần quà cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS Pa Nang. Ngoài ra, người dân và học sinh còn được cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp tình quân dân.

1000027283.jpg
Đông đảo học sinh đến dự

Buổi tối, chương trình văn nghệ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” với sự tham gia của bộ đội biên phòng, đoàn thiện nguyện và học sinh địa phương. Chương trình là sự lan tỏa yêu thương nhằm để lại nhiều xúc động, gắn kết nghĩa tình hai bên biên giới.

MINH PHONG

Từ khóa

Đắk Rông Thôn xã Tình quân Trường Sơn Phiên chợ Bữa tiệc Quảng Trị Bộ đội Biên phòng Hộ nghèo Bữa cơm Đakrông Đồn Biên phòng Ba Nang Đoàn thiện nguyện Hà Nội phiên chợ 0 đồng học sinh nghèo người dân vùng biên Đêm Trường Sơn nhớ Bác quà tặng 270 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn