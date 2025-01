Hơn 80 người tham gia vở nhạc kịch "Đức Vua hóa Phật"

Tác phẩm tái hiện hành trình giác ngộ của vua Trần Nhân Tông - vị hoàng đế anh minh, khai sáng thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn của vở kịch là tư tưởng nhập thế của thiền phái Trúc Lâm.

Vở nhạc kịch kéo dài 45 phút, được xây dựng trên nền âm nhạc và các bài hát đầy ý nghĩa như Việt Nam Phật tâm ca, Áo cà sa, Cư trần lạc đạo, Trên đỉnh Phù Vân... mang đến không khí trang trọng và sâu lắng cho buổi diễn. Phần âm nhạc được phối khí và dàn dựng công phu tạo nên sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Ngày Đức Phật thành đạo thường được tổ chức vào ngày 8-12 (âm lịch), là cột mốc thiêng liêng, mở ra con đường giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Sau hành trình tầm sư học đạo và trải qua nhiều khổ hạnh, Đức Phật đã nhận ra rằng chân lý không nằm ngoài mà ở chính trong bản thân mỗi người. Ngài dạy rằng, mỗi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ và là chủ nhân của chính mình.

Buổi lễ khép lại với nghi thức dâng hương, tụng Bát Nhã tâm kinh và cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Các tiết mục hát, kịch do tăng ni sinh, phật tử và nghệ sĩ trình diễn. Đây không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, nhập thế và giá trị nhân văn sâu sắc của đạo Phật.

MAI AN