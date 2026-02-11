Thế giới

Nổ súng ở Canada, 9 người chết

Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn hẻo lánh Tumbler Ridge, tỉnh bang British Columbia (miền Tây Canada) đã làm 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Thị trấn Tumbler Ridge, nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: CTV

Theo truyền hình Singapore Channel NewsAsia (CNA), vụ việc xảy ra chiều 10-2 (giờ địa phương). Kẻ tấn công đã nổ súng tại Trường trung học Tumbler Ridge và một khu dân cư, sau đó tự sát. Lực lượng chức năng phát hiện 6 người tử vong trong khuôn viên trường. Một nạn nhân khác tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cảnh sát sau đó tìm thấy 2 thi thể tại một ngôi nhà ở Tumbler Ridge, được cho là có liên quan trực tiếp tới vụ việc. Tổng cộng, có 27 người bị thương, đa số ở mức không đe dọa tính mạng.

Truyền thông Canada đưa tin nghi phạm là nữ, song cảnh sát chưa công bố danh tính hay động cơ. Lượng chức năng khám xét thêm các ngôi nhà trong khu vực lân cận để xác định liệu còn địa điểm nào liên quan hay không.

Tumbler Ridge là một thị trấn yên bình với khoảng 2.400 dân, nằm cách Vancouver hơn 1.100 km về phía Bắc. Các vụ xả súng tại trường học rất hiếm khi xảy ra ở Canada.

KHÁNH MINH

