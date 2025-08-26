Huawei Việt Nam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025

Huawei Vietnam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Đây là năm thứ hai liên tiếp Huawei Việt Nam được vinh danh tại sự kiện uy tín này. “Cú đúp” giải thưởng chính là sự công nhận cho những nỗ lực của Huawei Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ để cải thiện môi trường làm việc, giúp nhân viên kết nối tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và tận dụng tối đa các công cụ số.

HR Asia Award là sự kiện quốc tế thường niên do Business Media International tổ chức, thu hút hơn 2.500.000 lượt khảo sát của 20.000 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ... Với quy mô lớn nhất khu vực, giải thưởng sử dụng công nghệ khảo sát TEAM để thu thập ý kiến nhân viên, đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình đánh giá. Với chủ đề “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng năm nay nhấn mạnh vai trò của sự kết nối và phối hợp giữa các thế hệ trong tổ chức.

Huawei Việt Nam đã vượt qua quá trình khảo sát nội bộ nghiêm ngặt và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu để đạt được giải thưởng, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài. Ngoài ra, công ty còn được đánh giá cao nhờ xây dựng một môi trường làm việc đa thế hệ, nơi các giá trị và thế mạnh của từng nhóm tuổi được tôn trọng và phát huy.

Bên cạnh đó, Huawei Việt Nam cũng đã giành được giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đột phá, Tech Empowerment Awards”. Giải thưởng đánh giá cao các sáng kiến công nghệ nổi bật hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên, cũng như xây dựng hệ thống đào tạo số hóa giúp nhân sự phát triển liên tục và linh hoạt.

KIM THANH