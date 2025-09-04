Huế: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 40 con chim chào mào

Ngày 4-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương (Chi cục Kiểm lâm TP Huế) phối hợp chính quyền địa phương và Công an xã Phú Vinh bắt quả tang một đối tượng có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép 40 cá thể chim chào mào (tên khoa học Pycnonotus jocosus, thuộc loài động vật rừng thông thường).

Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục để sớm thả toàn bộ số chim về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 22-8, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Hương cũng phát hiện một vụ việc tương tự, xử phạt hành chính 9,25 triệu đồng và thả 17 cá thể chim chào mào về tự nhiên.

Thả chim chào mào về tự nhiên

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán chim hoang dã để phóng sinh trong dịp lễ Vu lan 2025. Lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp các cơ quan chức năng giám sát chặt tại các điểm mua bán, đặc biệt trong khuôn viên chùa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

VĂN THẮNG