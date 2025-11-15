Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sụt lún, ảnh hưởng giao thông

Sáng 15-11, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, đang trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở, sụt lún tại Km112+200 trên quốc lộ 24 (đoạn qua xã Măng Đen) để chỉ đạo công tác khắc phục.

Hiện trường vụ việc

Theo ghi nhận tại hiện trường, mặt đường bị trồi lún khoảng 1,2m, tạo thành từng mảng nhô lên và sụt xuống rõ rệt; lớp bê tông nhựa bị xé toạc, nứt vỡ, kéo dài hơn 100m. Hiện đoạn tuyến sụt lún chỉ còn sử dụng được một nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn.

Sở Xây dựng đang phối hợp với địa phương và các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án xử lý, khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt. Các phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn và chú ý biển cảnh báo đã đặt tại hiện trường.

Quốc lộ 24 là tuyến huyết mạch dẫn lên Khu du lịch sinh thái Măng Đen, có lưu lượng phương tiện lớn. Sự cố nứt lún nói trên đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và du khách.

